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Глава правительства Италии Джузеппе Конте поддержал президента Франции Эммануэля Макрона, передает . Политик назвал слова Реджепа Тайипа Эрдогана о нем недопустимыми. Итальянский премьер-министр подчеркнул, что личные оскорбления не способствуют позитивной повестке дня.

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