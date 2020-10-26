Злоумышленники вошли в подсобное помещение, нанесли несколько ударов рабочему, который там находился, и открыто похитили инструменты...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Люблино г. Москвы задержали двоих мужчин, подозреваемых в хищении строительных инструментов.В отдел полиции обратился руководитель участка одной из строительных площадок. Он сообщил, что двое мужчин вошли в подсобное помещение, нанесли несколько ударов рабочему, который там находился, и открыто похитили инструменты.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на проспекте 40 лет Октября задержали подозреваемых. Ими оказались двое мужчин в возрасте 27 и 22 лет, работающие в данной организации.Похищенное имущество злоумышленники сбыли, а денежными средствами распорядились по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по району Люблино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18