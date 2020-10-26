Светлана Тихановская сдержала обещание, которое дала своим соотечественникам. Политик объявила, что в Белоруссии начинается общенациональная забастовка.

Светлана Тихановская сдержала обещание, которое дала своим соотечественникам. Политик объявила, что в Белоруссии начинается "общенациональная забастовка".Светлана Тихановская придерживается тактики, которая является полной противоположностью действиям Александра Лукашенко. Батьку часто упрекали в том, что он обманывает своих граждан, а альтернативный народный лидер решила сдерживать свои обещания.Тихановская объявила о начале "общенациональной забастовки". Дело в том, что срок ультиматума, который она выдвинула действующей власти, подошел к концу.По мнению Тихановской, народ показал правящей элите, что солидарность является сегодня главной движущей силой в стране. Она подчеркнула, что самым наглядным подтверждением этому является численность людей, вышедших на улицы.Политик отметила, что режим по-прежнему сделал ставку на насилие и просчитался. Власть не готова отвечать за свои слова, поэтому народ взял инициативу в свои руки, подчеркнула Тихановская.Напомним, что в минувшее воскресенье в белорусской столице люди вышли на очередную протестную акцию. По информации, просочившейся в прессу, силовики применяли против мирных граждан светошумовые гранаты и резиновые пули.