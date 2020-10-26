При этом уже 2272 жителя региона активно болеют ковидом.

При этом уже 2272 жителя региона активно болеют ковидом.Число обращений больных с признаками острых респираторных вирусных инфекций (среднетяжёлые и тяжёлые формы) – 301, больных с признаками внебольничной пневмонии – 32. На стационарном лечении по последним данным находилось 79 пациентов с ОРВИ и 288 – с пневмонией.По состоянию на 25 октября в медицинских организациях региона действует 1108 коек для больных с новой коронавирусной инфекцией. 79 процентов из них заняты (880), свободны – 228.6502 пациента с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за 24 октября – 27 человек.За период наблюдения в области отмечен 251 летальный случай.