Мероприятие поддержали члены Общественного совета и представители администрации.

Сотрудники ОГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» совместно со школьниками и воспитанниками социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних провели профилактическую акцию «Я хочу жить». Мероприятие поддержали члены Общественного совета и представители местной администрации.Акция прошла на одной из оживленных улиц в городе Гусь-Хрустальный.Цель мероприятия - привлечение внимания взрослых к проблеме обеспечения безопасности дорожного движения, в особенности при перевозке несовершеннолетних детей в салоне транспортных средств.Сотрудники ГИБДД напомнили водителям о неукоснительном соблюдении Правил дорожного движения, ведь во многом именно это помогает значительно снизить вероятность дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних.Всем участникам дорожного движения организаторы акции вручили подготовленные школьниками письма и рисунки с пожеланиями соблюдать правила дорожного движения. Также ребята вручили водителям транспортных средств автомобильные аксессуары, сделанные своими руками.Автолюбители, ставшие участниками акции, с пониманием отнеслись к вынужденной остановке и поблагодарили ребят за внимание к теме, обещав быть законопослушными и вежливыми водителями.