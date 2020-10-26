Вскрыли квартиру с помощью бензореза. В Коврове спасли пожилого мужчину, который упал и несколько дней пролежал в своей квартире. На номер “112” позвонила соцработник. Ей пожилой мужчина

Вскрыли квартиру с помощью бензореза. В Коврове спасли пожилого мужчину, который упал и несколько дней пролежал в своей квартире. На номер “112” позвонила соцработник. Ей пожилой мужчина смог позвонить сам, когда добрался до телефона. Он сказал, что не может пошевелиться и пожаловался на боли в голове. Спасателям, приехавшим по сигналу, пришлось вскрывать сразу две двери.