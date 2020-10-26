В деревне Ручей Ковровского района на землях сельхозназначения собственник устроил свалку строительного мусора. Нарушения выявила Ковровская городская прокуратура. Ее сотрудники вместе с

В деревне Ручей Ковровского района на землях сельхозназначения собственник устроил свалку строительного мусора. Нарушения выявила Ковровская городская прокуратура. Ее сотрудники вместе с Россельхознадзором провели осмотр участка, раскопали с помощью спецтехники грунт на глубине около 1,5 метров и нашли многочисленные элементы строительного мусора. Как выяснили надзорные органы, на земельный участок по договоренности с собственником неизвестные лица