Политический кризис в Белоруссии набирает обороты. В Кремле высказались о помощи президенту республики Александру Лукашенко.

Политический кризис в Белоруссии набирает обороты. В Кремле высказались о помощи президенту республики Александру Лукашенко.Утром 26 октября в Белоруссии была объявлена "общенациональная забастовка". В стачках участвуют сотрудники крупных заводов, студенты вузов и работники сферы услуг. Массовая протестная акция началась на площади Независимости в Минске.В Кремле предпочли не комментировать происходящее в республике. Пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что любые советы президенту Александру Лукашенко можно расценивать как попытку вмешательства извне."Мы этого не делали и не будем", – подчеркнул он.Ранее политик Светлана Тихановская выдвинула ультиматум властям Белоруссии. Она призвала Лукашенко уйти в отставку, освободить всех политзаключенных и наказать людей, причастных к насилию в отношении мирных демонстрантов.25 октября в белорусской столице прошло шествие под названием "Народный ультиматум". По данным независимых СМИ, акция стала одной из самых масштабных за последнее время.Силовики применили против демонстрантов в Минске . Известно о 160 задержанных в столице. Также сообщается о нескольких пострадавших.Александр Лукашенко заявил, что не собирается вести переговоры с протестующими и идти на уступки. По его мнению, в случае открытого диалога Белоруссию "разорвут на куски".