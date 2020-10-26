На территории бывшего завода Серп и молот в Москве горит трехэтажное здание. Площадь возгорания оценивается в 400 квадратных метров. На месте работают экстренные службы. Очевидцы сообщают, ..
<a href="https://33live.ru/novosti/26-10-2020-v-moskve-gorit-zdanie-zavoda-serp-i-molot.html" target="_blank">В Москве горит здание завода Серп и молот</a> - На территории бывшего завода Серп и молот в Москве горит трехэтажное здание. Площадь возгорания оценивается в 400 квадратных метров. На месте работают экстренные службы. Очевидцы сообщают, ..
[url=https://33live.ru/novosti/26-10-2020-v-moskve-gorit-zdanie-zavoda-serp-i-molot.html]В Москве горит здание завода Серп и молот[/url] - На территории бывшего завода Серп и молот в Москве горит трехэтажное здание. Площадь возгорания оценивается в 400 квадратных метров. На месте работают экстренные службы. Очевидцы сообщают, ..