На территории бывшего завода Серп и молот в Москве горит трехэтажное здание. Площадь возгорания оценивается в 400 квадратных метров. На месте работают экстренные службы. Очевидцы сообщают, ..

На территории бывшего завода "Серп и молот" в Москве горит трехэтажное здание. Площадь возгорания оценивается в 400 квадратных метров. На месте работают экстренные службы. Очевидцы сообщают, что над кровлей видны языки пламени.