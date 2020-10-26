Это произошло благодаря реконструкции старого советского отеля «Русь».

В Муроме завершена реконструкция «Руси» и состоялось официальное открытие новой современной гостиницы – «X-ROOM». Сообщает на своей личной странице «Вконтакте» глава города Евгений Рычков.Смена названия обусловлена тем, что «Русь» уже запатентована другим иногородним отелем.«В 2016 году администрация города подписала соглашение с инвесторами о реконструкции здания. Вместо заброшенного сооружения появилась современная четырёхзвёздочная гостиница», - сообщил мэр Мурома.В отеле 137 номеров. Создано почти 130 рабочих мест.«Поздравляю владельцев, инвесторов и всех, кто принимал участие в ремонте. Желаю, чтоб гостиница работала на благо Мурома», - подчеркнул Евгений Рычков.