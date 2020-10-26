Злоумышленника по горячим следам задержали сотрудники патрульно-постовой службы.

Ночью 21 октября в дежурную часть ОМВД России по Вязниковскому району обратился 24-летний местный житель, сообщивший о хищении принадлежащего ему автомобиля.Потерпевший пояснил, что оставил машину с работающим двигателем и ключом в замке зажигания на улице, а сам на несколько минут вышел в магазин. Вернувшись, молодой человек обнаружил, что автомобиль пропал. Сумма причиненного ущерба превысила 150 000 рублей.Незамедлительно информацию о происшествии дежурный передал всем наружным нарядам полиции, в районе был введен план «Перехват».Этой же ночью сотрудники патрульно-постовой службы, находившиеся на маршруте патрулирования, задержали подозреваемого в угоне, 30-летнего местного жителя.Установлено, что фигурант, проходя мимо магазина, увидел припаркованное авто с включенным двигателем. Воспользовавшись тем, что хозяина на месте не было, злоумышленник угнал авто и впоследствии съехал на нем в кювет. В момент, когда машину пытались достать, фигурант был задержан полицейскими.Свои действия задержанный объяснил состоянием алкогольного опьянения.Следственным отделом ОМВД России по Вязниковскому району в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 166 УК РФ (угон).Автомобиль возвращен владельцу.