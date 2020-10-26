В Ростове в возрасте 59 лет ушел из жизни главный врач городской больницы №20 Юрий Дронов, передает сайт . Известно, что на базе учреждения была развернута больница для заразившихся COVID-19. При ..
<a href="https://33live.ru/novosti/26-10-2020-v-rostove-umer-zabolevshij-covid-19-glavvrach-koronavirusnoj-bolnicy.html" target="_blank">В Ростове умер заболевший COVID-19 главврач коронавирусной больницы</a> - В Ростове в возрасте 59 лет ушел из жизни главный врач городской больницы №20 Юрий Дронов, передает сайт . Известно, что на базе учреждения была развернута больница для заразившихся COVID-19. При ..
[url=https://33live.ru/novosti/26-10-2020-v-rostove-umer-zabolevshij-covid-19-glavvrach-koronavirusnoj-bolnicy.html]В Ростове умер заболевший COVID-19 главврач коронавирусной больницы[/url] - В Ростове в возрасте 59 лет ушел из жизни главный врач городской больницы №20 Юрий Дронов, передает сайт . Известно, что на базе учреждения была развернута больница для заразившихся COVID-19. При ..