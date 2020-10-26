Общая стоимость контрафакта порядка 200 000 рублей.

Установлено, что житель Владимирской области приобрел у неустановленного лица спиртосодержащую продукцию, на которую не было обязательных сертификатов соответствия. Алкоголь был разлит в емкости различного объёма. Мужчина хранил «сивуху» в гаражах и продавал её.Задержан продавец «левого» спиртного был во время перевозки товара. Полицейские изъяли у коммерсанта 3 500 бутылок, среди которых обнаружили водку, коньяк, виски. Общая стоимость контрафакта порядка 200 000 рублей.За незаконную закупку, хранение и перевозку спиртосодержащей продукции без лицензии в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.Рассматривать его будет Собинский городской суд.