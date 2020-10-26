В Собинке будут судить местного бутлегера. Стоимость изъятого у него контрафактного алкоголя составила 200 тысяч рублей. Следствие установило, что с января по сентябрь мужчина приобретал у

В Собинке будут судить местного бутлегера. Стоимость изъятого у него контрафактного алкоголя составила 200 тысяч рублей. Следствие установило, что с января по сентябрь мужчина приобретал у неизвестного алкоголь в емкостях различного объема. У спиртосодержащей продукции не было никаких обязательных сертификатов соответствия. Купленный товар обвиняемый хранил в гаражах на территории города, чтобы продавать потом всем желающим. В сентябре прошлого года, когда бутлегер