В эти выходные в поселке Ставрово Собинского района прошёл финал кубка Владимирской области по волейболу среди мужских команд.

В эти выходные в поселке Ставрово Собинского района прошёл финал кубка Владимирской области по волейболу среди мужских команд. Местный "Альянс" в упорной борьбе обыграл ковровскую "Арматуру". Хозяева взяли первый сет, но уступили в двух последующих. После этого собинские воллейболисты смогли собраться и две финальные партии остались за ними- 3- 2.Дмитрий Аккуратнов , капитан команды "Альянс"(п.Ставрово):- Настраивались на самом деле на гораздо более простую игру , но соперник показал себя с очень хорошей стороны - боролись до конца и своим составом - крепким , многолетним, они дали нам жару, как говорится..Через две недели у нас начинается сезон. Надеюсь, пандемия нам не помешает его провести. Кстати в первом туре мы будем играть с Арматурой. Я чувствую, они настроются на реванш.У женщин обладателем кубка Владимирской области стала команда ВлгУ, со счётом 3-0 одержавшая победу над "Юностью" из Ковровского района.