Сегодня во Владимирской области подпишут крупное инвестиционное соглашение.

Сегодня, 26 октября, глава региона Владимир Сипягин, руководство Собинского района и гендиректор ООО «Электрорешения-П» подпишут инвестиционное соглашение о строительстве во Владимирской области нового предприятия.Пресс-служба адмнинистрации Владимирской области сообщает, что срок реализации проекта – 2021-2027 годы. Объём вложений – почти 2 миллиарда рублей. На эти средства планируется построить производственно-логистический комплекс электротехнической продукции со штатом работников – 500 человек.Справочно:Компания «Электрорешения-П» - поставляет оборудование в 12 стран мира. На рынке она известна под брендом «EKF».