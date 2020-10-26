В Юрьев-Польском пожарные вынесли из огня хозяина горящей квартиры. На пульт спасателей поступило сообщение о пожаре в доме в Промышленном переулке. Горела квартира на втором этаже. По

В Юрьев-Польском пожарные вынесли из огня хозяина горящей квартиры. На пульт спасателей поступило сообщение о пожаре в доме в Промышленном переулке. Горела квартира на втором этаже. По прибытии на место сотрудники МЧС вскрыли дверь и обнаружили, что в квартире горят и постельные принадлежности, и внутренняя отделка помещения. Общая площадь пожара составила 15 квадратных метров. Внутри