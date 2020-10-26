Мужчина вышел ночью на трассу.

Во Владимирской области по-прежнему много автомобильных аварий с жертвами. Так, вчера под утро на трассе М-7 "Волга" водитель "Фольксвагена" 1991 года рождения сбил молодого мужчину 1997 года рождения. Пешеход двигался по проезжей части. ДТП произошло на 21 километре дороги. Парень скончался на месте, а водитель получил легкие травмы.Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, всего за неделю шесть человек погибли а автомобильных авариях, а 65 остались живы, но получили травмы. Пострадали шестеро детей. Были ДТП с участием водителей в нетрезвом состоянии.