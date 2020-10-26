Ситуация с распространением коронавируса в 33 регионе признана неудовлетворительной.
Учёные Центра экономических исследований на основе официальной статистики составили карту российских регионов по распространенности коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА Новости. Владимирская область попала в "светло-красную" зону, где ситуация характеризуется как неудовлетворительная.
По мнению ученого, что карта регионов России по распространенности вируса создана на основе официальной статистики. Все регионы разбиты на четыре группы в зависимости от динамики распространения: "зеленые", где показатель распространения 0.9-1 (стабильные), "светло-желтые" - 1-1,1 (удовлетворительные), "светло-красные" - 1,1-1,2 (неудовлетворительные), и "темно-красные" - 1,2-1,4 (тяжелые).
В нашем регионе поставлен очередной антирекорд по количеству заболевших.
Во Владимирской области за сутки на 26 октября лабораторно подтверждено 92 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Всего на территории зарегистрировано 9117 случаев заболевания.