Ситуация с распространением коронавируса в 33 регионе признана неудовлетворительной.

Учёные Центра экономических исследований на основе официальной статистики составили карту российских регионов по распространенности коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА Новости. Владимирская область попала в "светло-красную" зону, где ситуация характеризуется как неудовлетворительная.По мнению ученого, что карта регионов России по распространенности вируса создана на основе официальной статистики. Все регионы разбиты на четыре группы в зависимости от динамики распространения: "зеленые", где показатель распространения 0.9-1 (стабильные), "светло-желтые" - 1-1,1 (удовлетворительные), "светло-красные" - 1,1-1,2 (неудовлетворительные), и "темно-красные" - 1,2-1,4 (тяжелые).В нашем регионе поставлен очередной антирекорд по количеству заболевших.Во Владимирской области за сутки на 26 октября лабораторно подтверждено 92 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.Всего на территории зарегистрировано 9117 случаев заболевания.