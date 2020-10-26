Среди ВУЗов, в которые предлагается поступить владимирским выпускникам: Академиz ФСБ России в Москве, Академию ФСО России в Орле, Московский, Голицынский и Калининградский пограничные пункты ФСБ России, а также Институт береговой охраны города Анапа.

Региональное Управление ФСБ объявило набор юношей и девушек 11-х классов для поступления на гуманитарные и технические специальности в высшие ведомственные учебные заведения.Среди ВУЗов, в которые предлагается поступить владимирским выпускникам: Академиz ФСБ России в Москве, Академию ФСО России в Орле, Московский, Голицынский и Калининградский пограничные пункты ФСБ России, а также Институт береговой охраны города Анапа.Документы принимаются до 1 февраля 2021 года. Задать их можно по адресу: город Владимир, Октябрьский проспект,38.Справки по телефонам: (0922) 40-25-53 и (0922) 40-26-14.