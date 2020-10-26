25 октября истек срок действия ультиматума оппозиционера Светланы Тихановской. По всей Белоруссии была объявлена забастовка.

25 октября истек срок действия ультиматума оппозиционера Светланы Тихановской. По всей Белоруссии была объявлена забастовка.В понедельник утром возле предприятия "Гродно Азот" собралось около ста рабочих, после чего начались задержания. Милиционеры доставили в отделение от пяти до десяти участников забастовки.После этого некоторые сотрудники завода ушли домой, другие же прошли на его территорию и приступили к работе, сообщает белорусский телеграм-канал "Радио Свобода".Власти республики рассказали, что большинство собравшихся возле "Гродно Азота" не являются рабочими и не имеют к заводу никакого отношения. "Попытка раскачать ситуацию провалилась", – уточнили они.Все остальные крупные предприятия – МЗКТ, Белнефтехим, БелАЗ, Беларуськалий – работают в штатном режиме. Все сотрудники находятся на местах, обстановка нормальная.Две недели назад оппозиционер объявила властям республики ультиматум. Она потребовала, чтобы Александр Лукашенко ушел с поста президента и освободил всех политзаключенных.Также она настояла на том, чтобы в отношении мирных демонстрантов было прекращено насилие, а все люди, причастные к жестким задержаниям, понесли наказание.В противном случае с понедельника, 26 октября, начнется "общенациональная забастовка", блокировка всех дорог и обвал продаж в государственных магазинах.