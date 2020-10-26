На прошлой неделе в областном центре после ремонта наконец открыли улицу Чайковского. Но радость автомобилистов была недолгой. Ремонт переместился на Октябрьский проспект.

На прошлой неделе в областном центре после ремонта наконец открыли улицу Чайковского. Но радость автомобилистов была недолгой. Ремонт переместился на Октябрьский проспект. О том, стоит ли искать объездные маршруты и как долго терпеть неудобства смотрите в репортаже Артёма Яковенко.Артём Яковенко:- Вот так теперь будет выглядеть дорога на октябрьском проспекте ещё как минимум месяц. Число полос сократилось в три раза. Теперь их всего две. Пробок пока нет. Что будет дальше покажет час пик.Виной всему очередной ремонт теплосетей в областном центре. Не успели жители Владимира вздохнуть свободно после открытия улицы Чайковского, как частично перекрыли ещё одну важную "артерию" - Октябрьский проспект. По этой дороге таксист Роман Харин ездит каждый день и по многу раз. Водитель говорит - пока больших трудностей в движении нет и надеется, что так будет и дальше.Роман Харин, автомобилист:-Сейчас город, я думаю привыкнет за пару дней и будут все нормально ездить. Всё так же как с Чайковского.-То есть думаете пробок, какого-то затрудненного трафика не будет?-чуть-чуть будет, но вот только вчера закрыли, сегодня с утра не было такого сильного.Всё нормально будет.Первоначально завершить работы планировали до 15 декабря. Но во городской администрации сообщают - сроки выполнения сократились на две недели.Александр Карпилович, начальник управления по связям с общественностью и СМИ администрации г. Владимира:- Компания "Т плюс" прислушалась к нашим доводам. Работы будут проводится с сегодняшнего дня и по 30 ноября. Это отсечка. К этому времени должно быть и асфальтовое покрытие и благоустройство нарушенных прилегающих территорий. Газонов, пешеходных тротуаров и т.д.Кроме этого, поставили временный пешеходный переход, а старый закрыли. Кстати, под дорогой пролегают тепловые сети, они отапливают ближайшие жилые дома. Но лишать жителей тепла и горячей воды ремонтники не станут. Все ближайшие дома перейдут на резервное теплоснабжение. Таким образом владимирцы на Октябрьском проспекте не замерзнут во время ремонта сетей. А вот успеют ли в срок, как обещают - неизвестно, по крайней мере в последнее время ремонтники не угадывают с датами окончания работ.Артём Яковенко, Илья Хлудов, Вести Владимир.