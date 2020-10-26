Строительство развернется в районе улицы Горького.

Новый микрорайон во Владимире должен вырасти в границах ул. Горького, ул.Никитина, 1-ого Коллективного проезда, Промышленного проезда. Возраст многих домов там давно перевалил за полувековой. Как сообщают наши коллеги из газеты проектная документация готова, и уже начали расселять старые дома. Застройщик выкупает квартиры у жильцов. Двухэтажный дом на Горького 60-а и такой же в 1-ом Коллективном проезде опломбировали первыми. Оба здания готовят к слому. Снесли и старую хоккейную коробку, сараи на улице Горького.Планируется, что на улице Горького появится многоэтажный дом с подземным паркингом.Следующими расселят дома на улице 1-Коллективный проезд. Здесь построят три многоэтажных здания с детским садом. Жители воспрняли этот проект неоднозначно, было немало недовольных, но дело движется.