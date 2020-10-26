Пять двухэтажных домов полностью подготовлены к сносу на улице Горького и Коллективном проезде.

Пять двухэтажных домов полностью подготовлены к сносу на улице Горького и Коллективном проезде.Квартал площадью 7 га и ограниченной улицей Никитина, Первым коллективным проездом и улицей Горького, будет вновь застроен домами по 10 этажей, компанией «Ренова».Напомним, что еще весной что рамках развития застроенной территории на 1-м Коллективном проезде могут появится новостройки. Если высотность превысит 10 этажей - их будет видно с улицы Горького, и облик исторической улицы будет утрачен, считают историки.