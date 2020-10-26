В Областной клинической больнице из хирургического отделения вновь сделали госпиталь для больных КОВИДом. Процесс перепрофилирования проконтролировал губернатор. Ситуация с

В Областной клинической больнице из хирургического отделения вновь сделали госпиталь для больных КОВИДом. Процесс перепрофилирования проконтролировал губернатор. Ситуация с коронавирусом в области с каждым днём ухудшается. Двое суток подряд прирост заболевших уже по 90 с лишним человек. Мы приближаемся к весеннему максимуму, когда прирост больных за сутки составил 99 человек. Напомним, во время первой волны