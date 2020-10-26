Депутаты Законодательного Собрания Владимирской области планируют принять соответствующие изменения в законе о нулевой налоговой ставке для отдельных категорий предпринимателей.

В связи с эпидемиологической обстановкой каникулы могут быть продлены. Правда не школьные, а налоговые. Депутаты Законодательного Собрания Владимирской области планируют принять соответствующие изменения в законе о нулевой налоговой ставке для отдельных категорий предпринимателей.Владимир Киселёв, председатель Законодательного собрания Владимирской области:- Депутаты Фракции Единая Россия ЗС предлагают продлить налоговые каникулы для малых и средних предприятий. Эта мера поддержки в нашем регионе была установлена до 21 года, но из-за сложных экономических условий, в которых оказались люди в период пандемии. Мы решили ещё на три года освободить от налога тех, кто впервые открыл своё дело или работает по упрощённой или патентной системе налогооблажения. Принять закон планируем на ближайшем заседании ЗС. Там будут рассмотрены и другие меры поддержки экономики в этот непростой период.