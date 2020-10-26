Врачи рассказали, как вернуть себе обоняние после коронавируса. Потеря обоняния распространенный симптом и одновременно последствие заражения коронавирусом. Как утверждают медики,

Врачи рассказали, как вернуть себе обоняние после коронавируса. Потеря обоняния распространенный симптом и одновременно последствие заражения коронавирусом. Как утверждают медики, неспособность различать запахи может проявиться и во время болезни, и уже после полного выздоровления. В интервью изданию РБК врач-отоларинголог Абдулло Ходжаев объяснил, что делать пациентам, которые потеряли обоняние в результате болезни. Первая задача, по словам