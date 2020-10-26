Куда могут обратиться люди, если нужна помощь? Об этом в интервью "Вестям" рассказала директор областного департамента здравоохранения Елена Утемова.

Регион накрыла вторая волна коронавируса, которая оказалась гораздо серьезнеепервой. Больницыпереполнены.Медики работают на пределе сил. В областной клинической больнице вновь заработалинфекционный госпитальдля больных коронавирусом. Сможет ли он изменить ситуацию? Куда могутобратиться люди, еслинужна помощь? Об этом в интервью "Вестям"рассказаладиректор областного департаментаздравоохранения Елена Утемова.