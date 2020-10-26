Куда могут обратиться люди, если нужна помощь? Об этом в интервью "Вестям" рассказала директор областного департамента здравоохранения Елена Утемова.
Регион накрыла вторая волна коронавируса, которая оказалась гораздо серьезнее
первой. Больницы
переполнены.
Медики работают на пределе сил. В областной клинической больнице вновь заработал
инфекционный госпиталь
для больных коронавирусом. Сможет ли он изменить ситуацию? Куда могут
обратиться люди, если
нужна помощь? Об этом в интервью "Вестям"
рассказала
директор областного департамента
здравоохранения Елена Утемова.