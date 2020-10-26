За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 43 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими в них людьми.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 43 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими в них людьми, в которых 6 человек погибли и 65 получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы 6 несовершеннолетних. С участием водителей, находившихся в нетрезвом состоянии, произошли две автоаварии. Полицейскими оформлено 352 происшествия с материальным ущербом. Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 78 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.Муромский район:По предварительной информации, 19 октября 2020 г. около 12:25 в г. Муроме у д.21 по ул. Ленинградская 47-летний водитель автомобиля «Лада» при выполнении маневра поворота налево от правого края проезжей части не предоставил преимущество движущемуся в попутном направлении автомобилю «ВАЗ» под управлением водителя 1974 г.р. В результате ДТП 47-летний пассажир автомобиля «Лада» направлен на амбулаторное лечение.Муромский район:По предварительной информации, 21 октября 2020 г. около 07:30 на 6 км автодороги «Муром – М-7 «Волга»» 61-летний водитель автомобиля «Хендэ» допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Фольксваген» под управлением водителя 1989 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля «Хендэ» госпитализирован, водитель и пассажир 1992 г.р. автомобиля «Фольксваген» направлены на амбулаторное лечение.Гусь-Хрустальный район:По предварительной информации, 22 октября 2020 г. около 18:00 на 29 км автодороги «Владимир - Гусь-Хрустальный – Тума» 43-летний водитель автомобиля «Шкода» допустил наезд на пешехода 1959 г.р., которая переходила проезжую часть дороги в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход госпитализирована.Киржачский район:По предварительной информации, 23 октября 2020 г. около 03:00 в г.Киржаче у д.92 на ул.Ленинградская 40-летний водитель автомобиля «Хендэ» допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил наезд на препятствие (металлическое ограждение). В результате ДТП водитель от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.Александровский район:По предварительной информации, 24 октября 2020 г. около 20:57 на 131 км автодороги «Колокша – Кольчугино – Александров - В.Дворики» 39-летний водитель автомобиля «Ниссан» допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ» под управлением водителя 1996 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля «Ниссан», водитель и 27-летний пассажир автомобиля «ВАЗ» госпитализированы, 22-летний пассажир автомобиля «ВАЗ» от полученных травм скончался в медицинском учреждении.город Владимир:По предварительной информации, 25 октября 2020 г. около 03:00 на 21 км автодороги М-7 «Волга» 29-летний водитель автомобиля «Фольксваген» допустил наезд на пешехода 1997 г.р., который находился на проезжей части дороги. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия, водитель автомобиля «Фольксваген» направлен на амбулаторное лечение.