33 регион продолжает активно участвовать в нацпроекте "Производительность труда и поддержка занятости"

33 регион продолжает активно участвовать в нацпроекте "Производительность труда и поддержка занятости". Недавно список предприятий сотрудничающих с Региональным центром компетенцией Владимирской области пополнил и Юрьев-Польский мясокомбинат. Все подробности в нашем следующем сюжете.Их главная задача сделать производство более эффективным и повысить качество выпускаемой продукции. Руководство Юрьев-Польского мясокомбината вместе с экспертами Федерального центра компетенций уже начали сотрудничать в рамках национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости"Дмитрий Жирнов, генеральный директор ООО "Юрьев-Польский мясокомбинат":- Мы постоянно развиваемся и сейчас в сотрудничестве с ФЦК мы должны достигнуть определенных результатов. Это в первую очередь повысить производительность труда. Это снизить себестоимость, улучшить работу персонала.Проект дает предприятиям-участникам целый ряд новых возможностей: бесплатный консалтинг, льготный заём, обучение сотрудников, поддержка экспортного акселератора, право на инвестиционный налоговый вычет и информационное освещение реализации проекта в СМИ. Эксперты Федерального центра компетенций активно сотрудничают с региональными коллегамиОлег Семенюк, консультант Федерального центра компетенций:- Основная цель, провести диагностику текущего состояния, выявить узкие места, определиться с дальнейшем развитием с точки зрения расширения узких мест, и достичь целей которые ставят перед предприятием. Рост производительности труда на 10 процентов по текущему году.Владимирская область активно участвует в нацпроекте. 28 местных предприятий уже стали его участниками, до конца года должны присоединиться еще 4Александр Ремига, первый заместитель Губернатора Владимирской области:- На ближайшие годы это путь по которому пойдет Владимирская область мы будем только наращивать количество предприятий год от года, но и вторая составляющая это поддержка занятости соответственно это модернизация служб занятости. Это внедрение новых разработок в области работы служб и так далее.По оценке специалистов до 2024 года в проекте будет участвовать более 70 предприятий области. В планах сделать его доступным и для малого бизнеса.Александр Сыпченко, Александр Голубев, Илья Хлудов Вести Владимир