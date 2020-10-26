Поставлен очередной антирекорд по количеству заболевших.
Поставлен очередной антирекорд по количеству заболевших.
Во Владимирской области за сутки на 26 октября лабораторно подтверждено 92 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Больше всего - 16 случаев во Владимире, 14 - в округе Муром, 10 - в Ковровском районе,
9 - в Гусь-Хрустальном
районе
,
8 - в Александровском
районе
,
7 - в Юрьев-Польском
районе
,
5 - в Суздальском
районе
,
5 - в Петушинском
районе
,
4 - в Радужном,
3 - в Гороховецком
районе
,
3 - в Кольчугинском
районе
,
3 - в Собинском
районе
,
3 - в Вязниковском
районе
,
1 - в Селивановском
районе
,
1 - в Меленковском
районе
.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 9117 случаев заболевания.
1644 - во Владимире,
1355 - в Гусь-Хрустальном
районе
,
1014 - в о. Муром,
778 - в Петушинском
районе
,
755 - в Ковровском
районе
,
693 - в Александровском
районе
,
453 - в Вязниковском
районе
,
397 - в Собинском
районе
,
382 - в Юрьев-Польском
районе
,
281 - в Кольчугинском
районе
,
231 - в Меленковском
районе
,
213 - в Суздальском
районе
,
208 - в Селивановском
районе
,
183 - в Судогодском
районе
,
171 - в Гороховецком
районе
,
155 - в Киржачском
районе
,
115 - в Камешковском,
89 - в г. Радужном.
Большинство из них - 6535 - уже выздоровели.