С 26 октября в Белоруссии началась общенациональная забастовка. Против режима выступили сотрудники заводов, студенты вузов и работники сферы услуг.

С 26 октября в Белоруссии началась общенациональная забастовка. Против режима выступили сотрудники заводов, студенты вузов и работники сферы услуг.В Сети распространилась видеозапись жесткого задержания протестующих. В ролике можно увидеть, как неизвестные в гражданской одежде подходят к демонстрантам сзади, набрасываются на них и начинают бить.В этот момент к ним подъезжает фургон с силовиками. Оппозиционеров сажают в автомобиль и увозят в неизвестном направлении. Автор ролика добавил, что нескольким демонстрантам все уже удалось убежать.Точное число участников общенациональной забастовки пока не называется. Власти республики сообщили, что все предприятия работают в штатном режиме, попытка раскачать ситуацию не удалась.Отметим, что в Кремле отказались комментировать события в Белоруссии. Любой совет президенту Александру Лукашенко – это прямое вмешательство в дела республики, заявил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков.