Уголовное дело предстоит рассматривать Собинскому городскому суду.

В Собинке мужчину обвиняют в незаконном хранении спиртосодержащей продукции без лицензии в крупном размере. Следствием установлено, что с января по сентябрь 2019 года он приобрел у неустановленного лица алкоголь, в том числе без обязательных сертификатов соответствия, в емкостях различного объема, которую незаконно хранил в используемых им гаражах на территории города Собинки с целью последующей розничной продажи.Во время перевозки части указанного товара в гараж, расположенный в другой части города,мужчина был остановлен сотрудниками полиции. В ходе осмотров автомобиля и гаражей у него изъята спиртосодержащая продукция (водка, коньяк, виски, др.) в количестве более 3500 бутылок.Общая розничная стоимость изъятого контрафактного алкоголя составила около 200 тыс. рублей. Уголовное дело предстоит рассматривать Собинскому городскому суду.(Фото: Pixabay)