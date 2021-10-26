25 октября врио Губернатора Александр Авдеев провёл оперативное совещание с участием руководителей...

25 октября врио Губернатора Александр Авдеев провёл оперативное совещание с участием руководителей региональных органов власти и органов местного самоуправления. Центральной темой мероприятия стала борьба с новой коронавирусной инфекцией и прежде всего – вакцинация от Covid-19 жителей Владимирской области.Ситуация по коронавирусу в регионе является сложной. Количество ковид-коек в медицинских учреждениях продолжают наращивать, однако свободных всё равно остаётся менее 7 процентов. В отдельных муниципалитетах ощущается нехватка реанимационных коек для тяжёлых больных. С огромными перегрузками работают врачи в «красных зонах», сотрудники «скорой помощи». Ежедневно обновляется и антирекорд по числу новых заболевших. Как сообщает пресс-служба Администрации Владимирской области, специалисты связывают сложившуюся в здравоохранении ситуацию с недостаточным уровнем массовой вакцинации населения.«Владимирская область в рейтинге субъектов РФ занимает 81 позицию по числу вакцинированных от плана. Привито чуть более 33 процентов взрослого населения области. Самые сложные группы – молодёжь и люди старшего возраста, имеющие наибольшие риски по тяжёлому течению заболевания, а то и летальному исходу», − отметил директор Департамента здравоохранения Константин Баранов. Он также сообщил, что в регионе достаточно вакцин – в наличии имеются все четыре её вида, включая однокомпонентный «Спутник Лайт», который в приоритете используется для ревакцинации, но может применяться и для вакцинации – в отдельных случаях.Александр Авдеев дал поручение проанализировать работу каждого пункта вакцинации в регионе – посмотреть, насколько они загружены, оценить пропускную способность и реальные показатели обеспечиваемых темпов вакцинации. Этот свод необходим для организации максимально эффективной работы прививочной сети в целом – усилить, расширить, перенести пункты или развернуть новые – и именно там, где комфортно жителям. Чтобы неудобства именно организационного характера не усугубляли ситуацию с ходом кампании по вакцинации против коронавируса.«Посмотрите на показатели в других регионах. Тульская, Белгородская области имеют более низкие темпы заболеваемости – и мы видим, что там привито более половины населения. Ивановская, Нижегородская, Ярославская, Костромская области – у «соседей» показатели по вакцинации гораздо лучше, чем у нас. Необходимо понять, с чем это связано, где мы недорабатываем, и срочно выправить ситуацию. Не только российская, но и мировая статистика свидетельствует о том, что в странах, где сформирован хороший коллективный иммунитет – ситуация выправляется, что самое, на мой взгляд, важное, − смертность падает в разы. Пример – Англия. Смертность у них снизилась в 8 раз при 73 процентах вакцинированного населения по отношению к периоду, когда процент вакцинации был примерно как во Владимирской области сейчас − чуть более 30 процентов. Да, заболеваемость у них есть и сегодня, но смертности такой нет. Именно об этом речь. О человеческих жизнях», − подчеркнул Александр Авдеев.Сопряжённая тема – нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября, которые установлены Президентом России Владимиром Путиным для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции.«Эта неделя даётся именно для разобщения, разрыва коммуникативных цепочек. Не стоит собираться компаниями или посещать людные места. Особенную осторожность следует соблюдать тем, кто проходит вакцинацию. Нужно помнить, что устойчивый иммунитет к коронавирусу формируется у человека только через 42 дня после введения первого компонента вакцины», − отметил Александр Авдеев.В нерабочие дни продолжат действовать работники организаций, обеспечивающих жизнедеятельность, специальных служб и органов власти. Важный вопрос – функционирование социальной инфраструктуры. В первую очередь, дежурных групп для малышей работающих в этот период родителей. Врио заместителя Губернатора Григорий Вишневский сообщил, что потребность родителей в дежурных группах сейчас изучается, перечень ДОУ будет доведён до населения через СМИ и интернет-ресурсы в конце текущей рабочей недели.