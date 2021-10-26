Более трехсот родителей детей с инвалидностью прошли обучение в Школах реабилитации и ухода....

Более трехсот родителей детей с инвалидностью прошли обучение в "Школах реабилитации и ухода". Такие школы начали активную работу в прошлом году.Главная задача - помочь родителям особенных детей получить новые знания в воспитании, развитии и реабилитации с учетом специфики каждого ребенка. Так, например, родители-выпускники такой школы умеют делать лечебный массаж, знают основные логопедические и психологические приемы.