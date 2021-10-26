Православные верующие 26 октября 2021 года отмечают церковный праздник и чествуют Иверскую икону Пресвятой Борогодицы.

Православные верующие 26 октября 2021 года отмечают церковный праздник и чествуют Иверскую икону Пресвятой Борогодицы.26 октября люди молились о том, чтобы несчастья обходили их дом стороной, чтобы икона хранила их от пожара, а также о том, чтобы следующий год дал много урожая.ИСТОРИЯВ этот день Русская православная церковь вспоминает мучеников Карпа епископа Фиатирийского, диакона Папилы, его сестру Агафоники и Агафодора, которые пострадали за свою христианскую веру.Карп родился в Греции. Он стал епископом, к которому на проповеди приходили не только православные христиане, но и язычники. Впоследствии они обращались к вере. Однажды на Карпа и его помощника Папилу написали донос. Их подвергли пыткам.Также 26 октября отмечается праздник в честь Иверской иконы Божьей Матери.На иконе присутствует изображение Божьей Матери, держащей на руках младенца. Оригинал иконы на данный момент находится в греческом Иверском монастыре.ПРИМЕТЫВ народном календаре этот церковный праздник называется Карпов день, а также день Агафона и банный день.Если в этот православный праздник на небе плывут красные облака, это к дождю. Облака, плывущие с южной стороны, к сильному ветру. Если на рассвете на небе собрались кучевые облака, жди переменчивую погоду.Увидеть белый иней в этот день – к осадкам. Если начинается новый слой грибов, значит снег выпадет поздно.Если кот жадно пьет из миски, будет непогода. Если животное сидит на подоконнике и смотрит в окно, к теплу.Если по небу быстро плывут облака, в ближайшее время начнутся дожди.Если в этот церковный праздник 26 октября солнце встает из-за туч, приметы диктуют, что в ближайшее время начнется непостоянная погода.Серая и пасмурная утренняя заря 26 октября к хорошей и тихой погоде.Если в этот православный праздник температура воздуха днем и ночью одинаковая, значит впереди затяжная осень.Если петух закукарекал слишком рано, к дождю. Если же эта птица без устали поет весь день, погода изменится.ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 26 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА?нельзя заходить в баню с нательным крестом. Люди верили, что дух бани может разозлиться и начать швырять камни или плескать кипяток.нельзя выходить из бани лицом вперед, так как дух бани мог кинуть в спину горячим углем.нельзя рассказывать о своих планах, так как ничего не получится.нельзя употреблять алкогольные напитки, так как банный дух не переносит их. Тот, кто будет выпивать в этот день, скоро понесет крупные денежные проблемы.нельзя разговаривать с незнакомцами. Это чревато обманом и мошенничеством.нельзя ругаться и использовать в речи нецензурную брань.26 октября 2021 года старайтесь не забывать ценные вещи. С ними можете оставить и свою удачу.