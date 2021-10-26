Генеральный директор Агентства инвестиций в недвижимость Москвы Валерий Летенков оценил модный тренд на строительном рынке.

Генеральный директор "Агентства инвестиций в недвижимость Москвы" Валерий Летенков оценил модный тренд на строительном рынке.В первые девять месяцев 2021 года спрос на квартиры-студии в России подскочил почти на 50% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Внимание на тренд обратили застройщики, которые стали включать в проекты создающегося жилья больше малогабаритных апартаментов.Никакой загадки в росте популярности именно такого формата жилья нет. "Главный плюс таких объектов – это цена. Из-за небольшой площади их общая стоимость относительно доступна", – объяснил генеральный директор "Агентства инвестиций в недвижимость Москвы" Валерий Летенков.По словам эксперта на рынке недвижимости, многие приобретают студии в качестве инвестиций. Такие объекты охотнее берутся в аренду, особенно в курортных городах. В таких населенных пунктах заметного влияния на обстановку данный тренд оказать не сможет.Однако над обычными городами нависла угроза. Валерий Летенков напомнил про советский опыт, когда рядом с большими жилыми массивами обязательно располагался пост милиции. Однако вряд ли рядом с жилыми кварталами, наполненными квартирами-студиями, будут создаваться аналогичные объекты."В результате этого такие районы шагнут в сторону американских гетто для определенного круга людей, куда люди, представляющие другой социальный уровень, ходить не будут", – предупредил эксперт.Впрочем, добавил Валерий Летенков, говорить о возникновении в России гетто из-за большого числа студий в самое ближайшее время говорить не приходится. Однако в перспективе ближайших четырех – пяти лет такой исход становится возможным.