Звездные дети давно выросли и выглядят совсем не так, какими мы их запомнили

Звездные дети давно выросли и выглядят совсем не так, какими мы их запомнилиЕкатерина СтаршоваЕкатерину Старшову телезрители знают благодаря роли Пуговки – младшей из пяти сестер Васнецовых в сериале "Папины дочки". Девушка начала сниматься в проекте в шесть лет, а в этом году ей исполнится уже 20 лет.Старшова учится на медика, уже несколько лет состоит в отношениях со своим давним другом и продолжает появляться на экранах – не так давно девушка участвовала в "Танцах со звездами".Мария ИльюхинаМария Ильюхина стала звездой сериала "Воронины" в раннем возрасте, исполнив роль Маши – дочери Кости и Веры Ворониных. А ноябре этого года девушке исполнится уже 18 лет. В своем возрасте Ильюхина не только снялась в нескольких популярных проектах, например, в сериалах "Деффчонки" и "Мамочки", но и выполнила норматив кандидата в мастера спорта по художественной гимнастике.Сейчас девушка продолжает заниматься своей карьерой, учится в Московском центре образования школьников имени Ломоносова, активно ведет личный инстаграм-аккаунт и встречается с молодым человеком.София СтеценкоСофье Стеценко, уже в шестилетнем возрасте сыгравшей внучку семьи Будько в сериале "Сваты", исполнилось 18 лет в апреле этого года. В 2015 году девушка перестала появляться на экранах, однако до этого снялась еще в нескольких картинах.Поклонники не смогут увидеть Стеценко в новом сезоне "Сватов", который выйдет уже в скором времени – девушка не принимала участия в съемках. Сейчас София активно ведет свой аккаунт в "Тикток" и живет в родном Киеве.Екатерина ДубакинаЕкатерина Дубакина сыграла старшую дочь Максима Шаталина в сериале "Моя прекрасная няня" в 15 лет – именно эта роль помогла ей выбрать карьеру. В этом году Дубакиной исполнится 32 года – актриса продолжает появляться в сериалах и кино, однако большую часть времени работает в театре.