Признаки, которые указывают на неверность мужчины, и 4 верных способа его разоблачить

Признаки, которые указывают на неверность мужчины, и 4 верных способа его разоблачитьЧаще всего один из партнеров подозревает другого в измене, когда перестает получать от него необходимое внимание и любовь. Сначала в таких отношениях появляется ревность, которой там совсем не место, а после – сомнения в верности второй половинки. Не всегда опасения могут быть оправданы, однако существует несколько признаков, которые указывают на неверность мужчины.Верным сигналом к тому, что ваш кавалер заинтересован в ком-то другом, будет его внешнее преображение. Если мужчина, который никогда не заморачивался по поводу своего облика, вдруг стал тщательно ухаживать за собой – это первый признак того, что он положил глаз на кого-то другого.Другим, даже более важным сигналом, является странное поведение партнера. Если мужчина не выпускает из рук телефон, задерживается на работе чаще обычного, отказывается от близости и старается не смотреть вам в глаза, то проверить его будет не лишним. Чтобы разоблачить неверного кавалера, необходимо сделать несколько неочевидных вещей.Посмотрите на одеждуОдежда, как известно, может многое рассказать о ее хозяине. Именно на ней могут оставаться какие-либо следы близости другой дамы: след от помады или тонального крема, шлейф духов, чужой волос или даже наращенная ресничка. К тому же, если мужчина внезапно стал избавляться от ношеной одежды сразу после возвращения домой, закинув их в стиральную машинку – наверняка он что-то скрывает.Проверьте телефонЭта простая вещь хранит много секретов своего хозяина, поэтому именно там может скрываться самое интересное. Обратите внимание на новые контакты, недавние вызовы и сообщения, историю поиска. Однако проверять гаджет стоит не на глазах у партнера, а пока он спит – так вы избежите скандала.Осмотритесь в автомобилеСредство передвижения, как и телефон, легко может раскрыть секрет хозяина. Проверьте, правильно ли отрегулировано сидение, которое обычно занимаете вы, осмотрите автомобиль на наличие чужих предметов и посторонних волос. Загляните под коврики, в ручки дверей и даже под крышку бутылки воды, на которой мог остаться след помады.Проанализируйте расходыВерным признаком измены может стать даже самая простая покупка: цветы, которые вы не получали, оплата счета в ресторане, аренда номера в отеле и поездки на такси.