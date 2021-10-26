Во Владимире 49% опрошенных предпочли бы работать в ковидные каникулы, при этом женщины чаще мужчин...

Во Владимире 49% опрошенных предпочли бы работать в ковидные каникулы, при этом женщины чаще мужчин готовы трудиться в течение нерабочей недели (51% и 48% соответственно).При наличии выбора половина владимирцев предпочли бы работать в дни, объявленные нерабочими с сохранением заработной платы: «Все равно этот объем придется сделать, только в гораздо более сжатые сроки. Так зачем же себе аврал и цейтнот устраивать?»; «Более половины моего дохода составляют премиальные»; «У меня «серая» зарплата, увы»; «Моя работа не предполагает простоев». Скорее предпочтут отдых 34% жителей Владимира: «Большинство клиентов будет отдыхать — работы не будет»; «Я это воспринимаю как долгожданный отпуск».Тех, кто скорее хотел бы отдыхать больше всего среди населения до 34 лет (46%) с заработной платой до 49 тыс. рублей (33%). Работать в эти дни чаще предпочли бы владимирцы от 35 до 44 лет (51%) с заработной платой от 80 тыс. рублей в месяц (58%), информирует портал SuperJob.ruФото: pixabay.com