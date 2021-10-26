В регион прибыли врач-пульмонолог, врач-инфекционист, врач - анестезиолог-реаниматолог и...

В регион прибыли врач-пульмонолог, врач-инфекционист, врач - анестезиолог-реаниматолог и медицинская сестра из Ставропольского краяБригада медицинских работников из Ставрополя, направленная во Владимирскую область по поручению президента РФ, приступила к работе в городской клинической больнице №5 Владимира. Еще несколько медиков начали помогать коллегам из Областной клинической больницы, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на департамент здравоохранения Владимирской области.Основная задача врачей - оказание консультативной и лечебной помощи в лечении пациентов с ковидом. В регионе они пробудут до 12 ноября.Отметим, что летом 2020 года во Владимирскую были направлены бригады медицинских специалистов из Москвы и Подмосковья. Они оказывали помощь и делились опытом по лечению пациентов с коронавирусом. В конце декабря 2020 года и в течение новогодних праздников в регионе работала бригада специалистов Башкирского государственного медицинского университета. Ранее власти Владимирской области неоднократно заявляли об острой нехватке медицинских кадров в регионе.