В период с 30 октября по 7 ноября храмы закрываться не будут.

В период нерабочих дней, объявленных с 30 октября по 7 ноября, храмы Владимирской области закрываться не будут. Об этом сообщил митрополит Владимирский и Суздальский Тихон.Церковных праздников будет немного. Богослужения не отменят. При этом их можно будет посмотреть по телевизору. Верующим также напомнили, что присутствуя на литургиях, они обязаны соблюдать санитарные нормы и правила.«Храмы будут открыты для посещения. Год назад Священный Синод и Святейший Патриарх прислали нам инструкцию, как во время пандемии проводить мероприятия. Мы призываем тех, кто имеет возможность не посещать в эти дни церковь – пусть не посещает», - подчеркнул Митрополит Тихон.Он отметил, что «коварная болезнь» заставляет медиков и священников рисковать жизнью. За период пандемии во Владимирской епархии три священнослужителя скончались от последствий COVID-19. Однако владыка подчеркнул, что страна сможет победить коронавирус.«Здравоохранение у нас в стране поставлено хорошо. Конечно, не всегда хватает лекарств, коек, специалистов. Это общая беда и мы не должны поддаваться страху», - призвал митрополит.