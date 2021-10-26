На км 168 федеральной автодороги М-7 «Волга» в Собинском районе Владимирской области планируются...

На км 168 федеральной автодороги М-7 «Волга» в Собинском районе Владимирской области планируются краткосрочные ночные ограничения движения в связи с установкой рамной П-образной опоры. Проезд по участку возле поворота на станцию Колокша временно закроют с 23:00 до 23:40 (мск) для безопасного проведения работ, информирует пресс-служба ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород.Возможные маршруты объезда:- в сторону Москвы: поворот на Одерихино на км 168 М-7, далее через Юрино с выходом на км 165 М-7;- в сторону Нижнего Новгорода: поворот на км 156 в Лакинске на Собинку, далее через Улыбышево с выходом на км 185 М-7.Просим с пониманием отнестись к временному неудобству и заранее выбирать пути объезда. Будьте внимательными на дорогах, следите за знаками и соблюдайте скоростной режим.