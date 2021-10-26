Усиление антикоронавирусных ограничений не за горами. В частности оно коснётся общепита и...

Усиление "антикоронавирусных" ограничений не за горами. В частности оно коснётся общепита и индустрии развлечений Владимирской области.Как обещали в обладминистрации, до 29 октября никаких QR-кодов и ПЦР-тестов. Но уже в следующем месяце все может измениться. Чего ожидает сам бизнес и какие пути решения проблем предлагает со своей стороны, об этом в интервью "Вестям" рассказал председатель комитета по общепиту регионального отделения "Опоры России" Артём Силонов.