В продолжении мероприятия председателю общественной организации «Союз Чернобыль» Юрию Чайковскому и генеральному директору Союза строителей Алексею Тарасову были вручены почетные грамоты и благодарственные письма.

Врио губернатора Александр Авдеев принял участие в пленарном заседании Общественной палаты Владимирской области. Основной вопрос повестки – промежуточные работы органа в 2021 году.«В марте мы утвердили ежегодный доклад «О состоянии гражданского общества», в июне – рассмотрели проблемы здравоохранения, организации отдыха и оздоровления детей. Заслушали доклады о реализации федеральных проектов. В октябре мы стали партнёром всероссийского народного конкурса «Наш любимый врач». Продолжаются мониторинговые выезды. Наши активисты проверили качество, доступность и безопасность 10 детских площадок во дворах многоквартирных домов. Замечания переданы в управляющие компании», – рассказал председатель ОП Анатолий Аннин.В продолжении мероприятия председателю общественной организации «Союз Чернобыль» Юрию Чайковскому и генеральному директору Союза строителей Алексею Тарасову были вручены почетные грамоты и благодарственные письма.Ранее мы сообщали, что перед общественниками выступил директор депздрава Константин Баранов, который отметил, что