Организаторы подпольного казино в Киржаче предстанут перед судом. Четверо жителей Владимирской и один Московской области обвиняются в проведении азартных игр. По версии следствия, в

Организаторы подпольного казино в Киржаче предстанут перед судом. Четверо жителей Владимирской и один Московской области обвиняются в проведении азартных игр. По версии следствия, в августе 2019-го года в нежилом помещении злоумышленники организовали подпольный игорный клуб. Он тщательно конспирировался под заброшенное здание с заколоченными окнами. Незаконный бизнес просуществовал по апрель 2021-го, пока казино не накрыли правоохранители.