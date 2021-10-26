Обзорная экскурсия для полпреда. В Суздале побывал полномочный представитель президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев. Вместе с врио губернатора

Обзорная экскурсия для полпреда. В Суздале побывал полномочный представитель президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев. Вместе с врио губернатора области Александром Авдеевым они осмотрели культурные и спортивные объекты. Через 2 года в честь 1000-летия Суздаля пройдут масштабные празднования. Подготовка к ним уже идёт, но готово далеко не всё. По Суздалю московского гостя