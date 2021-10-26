Суздаль реализует комплексную «дорожную карту». В 2021-2023 годах на модернизацию объектов ЖКХ и асфальтирование дорожного полотна в городе потратят порядка 600 млн рублей.

Владимирскую область посетил полномочный представитель Президента России в ЦФО Игорь Щёголев. В Суздале госслужащий и врио губернатора Александр Авдеев оценили работы, проводимые к 1000-летию города.Суздаль реализует комплексную «дорожную карту».«При поддержке Минкульта запланировано благоустройство на объектах ансамбля Ризоположенского монастыря 17 и 19 веков. Ждёт расселения келейный корпус № 2, где расположены помещения Санкт-Петербургского института культуры. Разработана и согласована научно-проектная документация по реставрации «Торговых рядов». На капитальный ремонт в 2022 году власти намерены получить 90,8 млн рублей. В его перечень входят стены, перегородки, перекрытия, кровля, коммуникации. На 2023 год – 102,8 млн рублей - внутренняя отделка, фасад, инженерные сети, сигнализация, благоустройство территории», - пояснили в пресс-службе Белого дома.Предусмотрено возведение образовательного центра на 1200 мест. На бульваре Всполье под школьный интернат на 100 мест хотят восстановить заброшенное здание. Сейчас решается вопрос финансирования. Цена вопроса - более миллиарда рублей.При этом Суздалю уже выделено 600 млн рублей. Заменено почти 500 устаревших уличных светильников, выполнена архитектурно-художественная подсветка историко-культурных объектов, построена блочно-модульная котельная, стадион «Спартак», капитально отремонтирован Центр культуры и досуга, реконструирован водозабор, благоустроена территория около Торговых рядов, отремонтированы городские дороги.В 2021-2023 годах на модернизацию объектов ЖКХ и асфальтирование дорожного полотна в городе потратят порядка 600 млн рублей.В 2021 году при поддержке банка БРИКС могут начаться: реставрация объектов культурного наследия; очистка водоёмов; монтаж архитектурно-художественной подсветки памятников; приведение в порядок общественных пространств. На эти цели Суздалю предоставлена субсидия в сумме 13,47 млн долларов.