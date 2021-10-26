При этом смартфоны от Samsung и Sony по-прежнему остаются среди лидеров рейтинга Роскачества.

Роскачество совместно с международными институтами потребительских испытаний представили обновленный смартфонов, который теперь включает 140 моделей. К рейтингу добавились линейка iPhone 13 и несколько флагманов от Sony и Samsung — всего 8 новых смартфонов были протестированы этой осенью и оценены экспертами.Данные международные исследования качества телефонов проводятся уже более 11 лет в ведущей аккредитованной лаборатории Европы. Устройства оцениваются по 231 показателю, включая безопасность, производительность, работу батареи и камеры, звук, конфиденциальность и др.На испытания были направлены вся новая линейка от Apple: iPhone 13, Pro, Pro Max и mini, а также смартфоны на Android: Sony Xperia 1 III, Samsung Galaxy Z Fold3 и Flip3 и набирающий популярность OnePlus Nord 2 5G.В результате iPhone 13 Pro Max признан лучшим смартфоном по версии Роскачества. Таким образом, устройство на iOS потеснило предыдущих лидеров от Samsung и Sony. Версия 13 Pro уверенно заняла четвертое место, модели iPhone 13 и iPhone 13 mini — во второй и третьей десятке рейтинга.Лучшая камера, прочный корпус, яркий дисплей: что нужно знать о новых iPhone 13Все новые «айфоны» прошли наш барабанный тест без повреждений. В ходе теста смартфоны помещали в специальный вращательный механизм, где они должны были пережить 100 падений подряд с почти метровой высоты.Дисплеи новых «айфонов» показали высокие результаты при тестировании: они немного ярче, чем у 12-й версии, что повышает читаемость, например, при попадании прямого солнечного света на экран. Однако только владельцы iPhone 13 Pro и Pro Max смогут оценить новшества в виде технологии ProMotion для плавного отображения контента при прокрутке.Также несмотря на то, что Apple объявила об обновлении частоты дисплея до 120 Гц как о серьезном прорыве, это можно считать прорывом только для iPhone. Некоторые смартфоны на Android уже как минимум год назад могли похвастаться такой частотой дисплея.При этом, согласно тестам Роскачества, у iPhone 13 Pro и Pro Max лучшие камеры среди исследованных смартфонов на данный момент — они опередили прошлогоднего лидера — iPhone 12 Pro Max. Это произошло, в том числе, из-за двух новшеств: появления режима «Киноэффект» для съемки с малой глубиной резкости и макрофотографии. Ближайший конкурент на Android с подобным качеством съемки — Galaxy Note 20 Ultra 5G.Версия 13 Pro Max работает дольше остальных моделей iPhoneПо времени автономной работы лучший результат показал iPhone 13 Pro Max — 52,5 часа. И хотя ранее протестированный Samsung Galaxy M51 показал более внушительные результаты (модель от Android работает на 8 часов дольше), это все равно лучший результат для смартфонов Apple.К примеру, Pro Max 12-й версии мог проработать без подзарядки только 41 час. Остальные модели имеют более скромные показатели: iPhone 13 и 13 Pro — 40 часов, mini — 33 часа. (прошлогодний iPhone 12 mini работал автономно только 29 часов).Новые флагманы на Android — хорошая альтернатива смартфонам Apple?Одновременно с новой серией iPhone были протестированы сразу несколько важных флагманов от Sony и Samsung: Sony Xperia 1 III, Samsung Galaxy Z Fold3 и Flip3, а также OnePlus Nord 2 5G.Из новых смартфонов на Android можно отметить Sony Xperia 1 III, который занял восьмую строчку рейтинга Роскачества. Это производительный и долгоиграющий смартфон с качественным дисплеем. У него достойная камера, которая делает фото с неплохой контрастностью и цветами, но топовым камерам на рынке она все же уступает. С плохим освещением камера не справляется, дает много шумов с плохой детализацией. Гаджет с подобными характеристиками можно найти по гораздо более низкой цене. Тем, кому не нужна продвинутая камера, рациональнее выбрать мощный бюджетный смартфон за 30 000 рублей, а не переплачивать за флагман от Sony (стоимостью порядка 80 тысяч рублей). А если нужен хороший «камерафон», то Sony все же пока не конкурент продукции Apple.Другие свежие смартфоны от брендов OnePlus и Samsung расположились во второй и пятой десятке Роскачества. Тем не менее ранее исследованные устройства на Android по-прежнему остаются в лидерах.ТОП-5 смартфоновПо результатам тестирования по 11 категориям, включая: камера, производительность, дисплей, звук, батарея и прочность.Как видно из итогового рейтинга, разница в дизайне и многих технических характеристиках между iPhone 13 и моделями предыдущего поколения минимальна, хотя новинка безусловно имеет целый ряд приятных новшеств.Марина Боровкова, начальник отдела международных исследований Роскачества:«Только 8% пользователей верит, что iPhone 13 — новый технологический прорыв в мире смартфонов. Об этом говорят результаты опроса, проведенного Роскачеством перед началом исследования. Подавляющее большинство — 92% респондентов — считает, что новый «айфон» — это всего лишь незначительное обновление прошлогодней версии. Лабораторные испытания в целом подтверждают мнение читателей: iPhone 13 Pro Max только на 0,13 балла опередил 12 Pro Max. Но и этого было достаточно, чтобы сделать новый гаджет от Apple лидером рейтинга смартфонов Роскачества».Владельцам «айфонов» недавних поколений (iPhone 11 или 12), возможно, не стоит торопиться с обновлением. Тем не менее если вы обладатель iPhone версии пятилетней давности (например, от 6-й и до 10-й) и давно задумывались об апгрейде, то один из вариантов iPhone 13 может стать удачной покупкой, которая стоит своих денег. Особенно если вы хотите получить смартфон с лучшей камерой на рынке, внушительной производительностью и автономностью.