В Гвинейском заливе российские моряки спасли панамское судно от пиратов.

Моряки российского Северного флота спасли контейнеровоз под флагом Панамы от пиратов в Гвинейском заливе, заявили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны."25 октября экипаж большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" предотвратил захват пиратами гражданского судна в Гвинейском заливе Атлантического океана", — говорится в сообщении.Отмечается, что сигнал бедствия от контейнеровоза "Люция", идущего под флагом Панамы из Того в Камерун, экипаж получил около 13.00."Сообщалось о попытке захвата судна неизвестными вооруженными людьми на быстроходной лодке. Экипаж контейнеровоза после подачи сигнала бедствия, в соответствии с инструкцией, укрылся в машинном отделении", — пояснили в департаменте.Вертолет Ка-27ПС с подразделением морской пехоты поднялся с борта российского корабля и немедленно направился в район происшествия. Как рассказали в Минобороны, пираты покинули судно при появлении вертолета и на полной скорости направились в сторону берега на своей лодке.Вертолет облетел контейнеровоз, а с корабля высадили группу антитеррора. Она освободила экипаж и досмотрела судно.Дальний поход "Вице-адмирала Кулакова" начался 28 июня, когда тот вышел из главной базы Северного флота — Североморска. Экипаж принял участие в главном военно-морском параде в Кронштадте, после чего участвовал в командно-штабной тренировке по управлению силами и войсками Северного флота в Атлантике. Североморцы побывали в Средиземном море, совершили деловые заходы в Алжир, Сирию и Кипр, а также провели несколько учений.Отряд в составе "Вице-адмирала Кулакова", среднего морского танкера "Академик Пашин" и спасательного буксирного судна "Алтай" действует в Гвинейском заливе уже три недели. Российские моряки обеспечивают безопасность гражданского мореплавания и следят за надводной обстановкой с помощью палубной авиации.